4 факта о сердечной недостаточности, о которых вы не знали
Лечение сердечной недостаточности должно проводиться как можно скорее: при правильной терапии, люди имеют высокое качество жизни.
Сердечная недостаточность - прогрессирующее состояние, при котором сердце больше не в состоянии перекачивать кровь - не то же самое, что сердечный приступ и не означает, что жизненно важный орган внезапно перестает биться.
1. Это не означает неизбежную смертьЛюди думают, что сердечная недостаточность - это последняя стадия, через которую проходит сердце, прежде чем оно перестает биться. Это не правда. Даже если состояние невозможно обратить вспять, вы можете предотвратить дальнейшее прогрессирование болезни и вести достойную жизнь.
"Важно оставаться активными, следить за питанием, не набирать лишних килограммов, следить за артериальным давлением, избегать чрезмерного потребления соли, держаться подальше от алкоголя и табака и внимательно следить за количеством выпиваемой жидкости", - сообщает издание SteadyHelth.
2. Сердечные приступы не всегда являются причинойЛюди связывают два заболевания - множественные сердечные приступы приводят к сердечной недостаточности. На самом деле, наиболее распространенные причины сердечной недостаточности включают гипертонию, заболевания сердечных клапанов и кардиомиопатия.
3. Варианты лечения
- Операция по шунтированию коронарной артерии
- Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы
- Замена клапана сердца
- Имплантируемое вспомогательное устройство левого желудочка
- Пересадка сердца
4. Заболевание не означает запрет на физическую активностьЗа исключением случаев, когда сердце не может обеспечить достаточным количеством кислорода, здоровый образ жизни способствует общему сердечно-сосудистому здоровью и должен быть включен в рутину пациентов.
Физическая активность должна соответствовать стадии сердечной недостаточности, и пациенты не должны чрезмерно тренироваться, подвергать сердце стрессу. Обсудите рекомендуемый уровень физической активности с кардиологом.
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