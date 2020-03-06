Любая физическая активность предотвращает сокращение мозга у пожилых людей

"Эти результаты являются впечатляющими, они предполагают, что люди могут потенциально предотвратить сокращение мозга и влияние старения на мозг, становясь более активными», - сказал автор исследования Йан Гу, доктор философии, из Колумбийского университета в Нью-Йорке и член Американской академии неврологии. - По мере старения людей, физическая активность может снижать риск снижения когнитивных функций и деменции. В нашем исследовании использовались сканирование мозга для измерения объема мозга у разных групп людей, и было обнаружено, что те, кто бы физически активен имел мозговой объем, эквивалентный четырем годам старения мозга, чем люди, с низкой активностью".

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