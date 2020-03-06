Любая физическая активность предотвращает сокращение мозга у пожилых людей
Пожилые люди, которые регулярно ходят, занимаются садоводством, плавают или танцуют, имеют больший мозг, чем их неактивные сверстники, согласно предварительному исследованию. Эффект от упражнений равен минус четырем годам старения мозга.
По данным MedicalXpress, исследование будет представлено на 72-м ежегодном собрании Американской академии неврологии в Торонто (Канада), с 25 апреля по 1 мая 2020 года.
"Эти результаты являются впечатляющими, они предполагают, что люди могут потенциально предотвратить сокращение мозга и влияние старения на мозг, становясь более активными», - сказал автор исследования Йан Гу, доктор философии, из Колумбийского университета в Нью-Йорке и член Американской академии неврологии. - По мере старения людей, физическая активность может снижать риск снижения когнитивных функций и деменции. В нашем исследовании использовались сканирование мозга для измерения объема мозга у разных групп людей, и было обнаружено, что те, кто бы физически активен имел мозговой объем, эквивалентный четырем годам старения мозга, чем люди, с низкой активностью".
ИсследованиеВ исследовании приняли участие 1557 человек со средним возрастом 75 лет. У 296 человек было легкое когнитивное нарушение, и у 28% был ген APOE, который связан с более высоким риском болезни Альцгеймера. Ученые изучили результаты МРТ-сканирования мозга участников и обнаружили, что по сравнению с людьми из неактивной группы у тех, кто был наиболее активен, общий объем мозга был больше.
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