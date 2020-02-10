Ученые обнаружили причину ранней деменции

Фокус на профилактику деменции

Физические упражнения

«Отсутствие физической активности является фактором риска развития деменции. Физическая подготовка и регулярные занятия спортом, по- видимому, имеют профилактический эффект», - говорит профессор Ханс Йорген Граб, директор Клиники психиатрии и психотерапии при Медицинском центре Университета Грайфсвальда.

Исследования ученых

«Чем лучше физическая подготовка, тем больше объем мозга», - говорит д-р Катарина Виттфельд, ученый DZNE и первый автор исследования.