Постоянное изменение режима сна грозит сердечными заболеваниями

Подобное исследование в истории медицины было проведено впервые. В эксперименте участвовали почти две тысячи человек, возраст которых был в диапазоне от 45 до 84 лет, не имеющих проблем с сердцем.Медики утверждают, что нормальное колебание режима не должно превышать 30 минут. Эксперимент показал, что спустя пять лет у добровольцев, которые пренебрегали режимом, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вырос более чем в два раза по сравнению с более организованными участниками.Несмотря на то, что в эксперименте участвовали люди зрелого возраста, данная проблема актуальна также для молодежи с их образом жизни.