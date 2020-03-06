Постоянное изменение режима сна грозит сердечными заболеваниями
Ученые доказали, что если мы ложимся спать раньше или позже обычного на 90 минут, то это может угрожать здоровью нашего сердца, в частности увеличивая риск инфаркта.
Подобное исследование в истории медицины было проведено впервые. В эксперименте участвовали почти две тысячи человек, возраст которых был в диапазоне от 45 до 84 лет, не имеющих проблем с сердцем.
Медики утверждают, что нормальное колебание режима не должно превышать 30 минут. Эксперимент показал, что спустя пять лет у добровольцев, которые пренебрегали режимом, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вырос более чем в два раза по сравнению с более организованными участниками.
Несмотря на то, что в эксперименте участвовали люди зрелого возраста, данная проблема актуальна также для молодежи с их образом жизни.
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