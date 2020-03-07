Остановка сердца. 7 предупреждающих сигналов тела, которые можно заметить заранее
Смерть от остановки сердца часто кажется внезапным событием, но во многих случаях она предваряется предупреждающими сигналами тела. Настораживать должны внезапная потеря аппетита, затянувшийся кашель, отек ног, боль в челюсти и другие проявления.
Как сообщает MedikForum.ru, большой части трагических случаев, связанных с остановкой сердца, могло не произойти, если бы люди заранее обращали внимание на проблему. Некоторые сигналы организма, способные оказаться предвестниками катастрофы, можно заметить самостоятельно, – о них рассказали эксперты авторитетного медицинского ресурса WebMD.
Дискомфорт в груди. Людьми он ощущается по-разному; в виде жжения, покалывания, давления и т.п. Если неприятное чувство в грудной клетке не является однократным событием, возникает время от времени, – нужно обследоваться, выполнить электрокардиограмму, УЗИ сердца.
Потеря аппетита, тошнота, тяжесть в желудке. Проблемы с пищеварением – один из сигналов тела, заранее предупреждающих нас о возможной остановке сердца из-за ухудшения кровоснабжения. Если вы замечаете, что они возникают без видимой причины, вне связи с пищевыми привычками, проверьте состояние миокарда.
Напряжение, болезненность в левой руке. Может казаться, что конечность ноет из-за физических перегрузок, но так порой напоминает о себе больное сердце. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует вызывать «Скорую», если боль в левой руке возникает внезапно, не проходит или усиливается в течение нескольких минут – это вероятный предвестник остановки сердца. Более кратковременное, но повторяемое периодически ощущение является поводом обследоваться у врача.
Ноющая нижняя челюсть. Человеческий мозг не в состоянии точно идентифицировать, что именно болит – сердце или зубы. Неприятные ощущения в челюсти тоже могут заранее предупреждать о возможном ударе.
Короткие головокружения. Многим известно состояние, возникающее после резкого поднятия тела с дивана, стула. Возникающее регулярно, оно должно заставить насторожиться: вполне возможно, сердце не справляется с перекачиванием крови к мозгу.
Отеки. Отекающие ноги также способны заранее «предупредить» о надвигающейся угрозе в виде остановки сердца. Возникновение данной проблемы провоцирует нарушение кровообращения и лимфотока (выведение жидкости из тканей). Не проходящая отечность – сигнал того, что пора к кардиологу.
Кашель. Иногда его вызывает сердечная недостаточность, значительно повышающая риск инфаркта, инсульта. При «сердечном» кашле можно заметить выделяющуюся розоватую или белую слизь.
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