Остановка сердца. 7 предупреждающих сигналов тела, которые можно заметить заранее

боль в левой руке

Смерть от остановки сердца часто кажется внезапным событием, но во многих случаях она предваряется предупреждающими сигналами тела. Настораживать должны внезапная потеря аппетита, затянувшийся кашель, отек ног, боль в челюсти и другие проявления.

Как сообщает MedikForum.ru, большой части трагических случаев, связанных с остановкой сердца, могло не произойти, если бы люди заранее обращали внимание на проблему. Некоторые сигналы организма, способные оказаться предвестниками катастрофы, можно заметить самостоятельно, – о них рассказали эксперты авторитетного медицинского ресурса WebMD.

Дискомфорт в груди. Людьми он ощущается по-разному; в виде жжения, покалывания, давления и т.п. Если неприятное чувство в грудной клетке не является однократным событием, возникает время от времени, – нужно обследоваться, выполнить электрокардиограмму, УЗИ сердца.

Потеря аппетита, тошнота, тяжесть в желудке. Проблемы с пищеварением – один из сигналов тела, заранее предупреждающих нас о возможной остановке сердца из-за ухудшения кровоснабжения. Если вы замечаете, что они возникают без видимой причины, вне связи с пищевыми привычками, проверьте состояние миокарда.

Напряжение, болезненность в левой руке. Может казаться, что конечность ноет из-за физических перегрузок, но так порой напоминает о себе больное сердце. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует вызывать «Скорую», если боль в левой руке возникает внезапно, не проходит или усиливается в течение нескольких минут – это вероятный предвестник остановки сердца. Более кратковременное, но повторяемое периодически ощущение является поводом обследоваться у врача.

Ноющая нижняя челюсть. Человеческий мозг не в состоянии точно идентифицировать, что именно болит – сердце или зубы. Неприятные ощущения в челюсти тоже могут заранее предупреждать о возможном ударе.

Короткие головокружения. Многим известно состояние, возникающее после резкого поднятия тела с дивана, стула. Возникающее регулярно, оно должно заставить насторожиться: вполне возможно, сердце не справляется с перекачиванием крови к мозгу.

Отеки. Отекающие ноги также способны заранее «предупредить» о надвигающейся угрозе в виде остановки сердца. Возникновение данной проблемы провоцирует нарушение кровообращения и лимфотока (выведение жидкости из тканей). Не проходящая отечность – сигнал того, что пора к кардиологу.

Кашель. Иногда его вызывает сердечная недостаточность, значительно повышающая риск инфаркта, инсульта. При «сердечном» кашле можно заметить выделяющуюся розоватую или белую слизь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших противовоспалительных продуктах для оздоровления сердца.
Теги : сердечные приступы
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Защита от коронавируса. Как питаться, чтобы усилить сопротивляемость иммунитета?


Признаки того, что жир на животе растет из-за гормонов