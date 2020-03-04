Бюджетное похудение: 5 дешевых продуктов против лишнего веса
Гречка, чечевица, перловка, редька и другие дешевые продукты отличаются высоким содержанием полезных веществ, эффективно работающих против лишнего веса.
Как сообщает MedikForum.ru, похудение может быть вполне бюджетным мероприятием – продукты, необходимые для этого, продаются практически в любом супермаркете. Вот их список.
Чечевица. Гораздо более дешевая, чем превозносимая многими диетологами крупа киноа, - но содержащая больше белка, меньше жира и углеводов. Также продукт отличается высокой концентрацией полезных всем худеющим кислот Омега-3, клетчатки.
Гречка. Этот бюджетный продукт полон витаминов и микроэлементов, так что многие ученые считают ее номером один по питательным свойствам среди круп. Именно когда организму не хватает витаминов, возникает проблема повышенного аппетита, приводящего к появлению лишнего веса. Гречка помогает ее решить и потому рекомендуется для похудения.
Перловка. Один из самых дешевых продуктов на магазинных полках, который способен обеспечивать быстрое похудение. В перловой крупе много легкого растительного белка, клетчатки – веществ, эффективно стимулирующих пищеварение, снижающих холестерин.
Редька. Прекрасное бюджетное средство против лишнего веса – низкокалорийное, но зато насыщенное полезными нутриентами. Продукт обеспечивает организм витаминамигруппы В, важными для здоровья нервной системы, защиты от стресса, побуждающего человека искать утешения в жирных и сладких продуктах. Также в ней содержатся незаменимые для активного метаболизма и сжигания жиров витамин С, кальций.
Свекла. Обладает выраженными очистительными свойствами, помогая выводить из тела вещества, способствующие накоплению жира. Помимо того, дешевая свекла ведет к похудению, стимулируя циркуляцию лимфы, что избавляет не только от лишнего веса, но и целлюлита, рассказали эксперты в журнале «Домашний очаг».
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