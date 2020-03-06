В России начнут производство вакцины от ВПЧ
СМИ сообщили, что чиновники государства намерены включить новую вакцину в национальный календарь прививок.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство собирается профинансировать разработку вакцины для лечения вируса папилломы человека, поскольку, согласно зарубежному опыту, прививка снижает риск онкологических заболеваний.
Врачи относят ВПЧ к одной из самых серьезных инфекций. Почти в 90% случаев инфицирование протекает бессимптомно. Если ВПЧ-инфекцию не вылечить вовремя, она может спровоцировать такое страшное заболевание как рак шейки матки у женщин.
Мужчины, как и женщины, тоже подвержены инфицированию, утверждают медики. У сильной половины человечества ВПЧ может вызвать развитие онкологических заболеваний, таких как рак заднего прохода, половых органов и ротовой полости.
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