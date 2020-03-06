В России начнут производство вакцины от ВПЧ

СМИ сообщили, что чиновники государства намерены включить новую вакцину в национальный календарь прививок.Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство собирается профинансировать разработку вакцины для лечения вируса папилломы человека, поскольку, согласно зарубежному опыту, прививка снижает риск онкологических заболеваний.Мужчины, как и женщины, тоже подвержены инфицированию, утверждают медики. У сильной половины человечества ВПЧ может вызвать развитие онкологических заболеваний, таких как рак заднего прохода, половых органов и ротовой полости.