Коронавирус и гигиена рук: правильная сушка рук также важна как и мытье
Число людей, инфицированных коронавирусом, ежедневно увеличивается во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала регулярно и тщательно мыть руки пр помощи средств на спиртовой основе или с мылом и водой. Надежда состоит в том, что хорошая гигиена рук ограничит распространение вируса. Но одной из часто забываемых частей мытья рук является сушка рук - неотъемлемая частью эффективной гигиены рук.
Сушка не только удаляет влагу с рук, но вызывает трение, что еще больше снижает микробную нагрузку и перенос микроорганизмов в окружающую среду. Передача микробов чаще происходит от влажной кожи, чем от сухой кожи.
Одноразовые бумажные полотенца - самый гигиеничный метод сушки рук. Действительно, струйный осушитель воздуха не рекомендуются для использования в больницах и клиниках по гигиеническим соображениям. Эти типы сушилок для рук увеличивают рассеивание частиц и микроорганизмов в воздухе, загрязняя окружающую среду. Обычные тканевые полотенца также не рекомендуются.
"Одноразовые бумажные полотенца признаны наиболее быстрым и эффективным способом удаления остаточной влаги, которая может способствовать передаче микроорганизмов. Это хорошо знать, учитывая текущие опасения по поводу распространения коронавируса. Это служит своевременным напоминанием о том, что правильная и эффективная сушка рук является неотъемлемой частью гигиены рук, будь вы в больнице, на приеме у врача или просто в офисе", - сообщает издание MedicalXpress.
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