Защита от коронавируса. Как питаться, чтобы усилить сопротивляемость иммунитета?
Помимо мытья рук, остающегося лучшей мерой защиты от заражения коронавирусами, другим важным аспектом сохранения здоровья является питание. Чтобы усилить сопротивляемость иммунитета, необходимы ежедневные фрукты, овощи, белок, ферментированные продукты.
Как сообщает MedikForum.ru, питательные вещества и другие соединения, содержащиеся в ежедневном рационе, влияют на то, насколько слабым или сильным является иммунитет. Учитывая распространение коронавируса, этот вопрос приобретает совершенно особую актуальность – каждый человек должен принять все доступные меры, чтобы усилить свою защиту от возможного инфицирования, улучшить сопротивляемость иммунитета действию вирусных частиц.
Вот некоторые рекомендации о том, как следует питаться для укрепления организма в этот непростой период.
Ешьте фрукты и овощи каждый день. Они содержат ключевые витамины, необходимые для активной работы иммунной системы. Витамин С, содержащийся в сладком перце, капусте, цитрусовых, ягодах, помогает функционировать ее клеткам, в том числе фагоцитам, способным поглощать потенциально вредные частицы. Витамин А поддерживает здоровье тканей рта, кишечника, дыхательных путей, и содержится в шпинате, а также плодах ярко-желтого, оранжевого оттенка.
Получайте много белка. Его недостаток снижает сопротивляемость иммунитета. Пища, богатая белками, обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для выработки антител. Продукты животного происхождения (говядина, свинина), также содержат цинк – минерал, который используется телом для производства Т-клеток, убийц патогенов.
Употребляйте ферментированные продукты. Натуральные йогурты, кефир, квашеная капуста, мисо, кимчи – этими продуктами обязательно нужно питаться, чтобы усилить сопротивляемость иммунитета и добиться лучшей защиты от коронавируса. Их потребление способствует размножению полезных бактерий в кишечнике, что является одним из главных условий для активизации иммунных механизмов, обеспечивающих стойкость организма перед инфекциями.
Пользуйтесь специями и приправами. Чеснок, имбирь, орегано, корица обладают противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма от повреждения болезнетворными микроорганизмами. Это не панацея, но усилить сопротивляемость организма они помогают.
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