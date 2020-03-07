Здоровье женщин: какие профессии влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний
Курение, диета и физические упражнения известны своим влиянием на риск сердечных заболеваний. Хотя стресс играет определенную роль, недавние исследования, представленные на научных сессиях "Американской кардиологической ассоциации", показали, что для женщин определенные профессии связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно исследованию, 13% женщин, занятые на определенной работе, имели более слабое сердечно-сосудистое здоровье, чем мужчины. Ученые обнаружили связь между конкретной профессией и повышенным риском болезней сердца.
Рискованные профессии для женщинЖенщины, занятые в сфере социальной работы, сестринского дела и розничных продаж, подвергались большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, согласно исследованию.
«Хотя он действительно недостаточно изучен, мы знаем, что стресс является важным фактором риска болезней сердца. Недавнее исследование показало, что мужчины и женщины воспринимают стресс по-разному, а риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин выше, чем у мужчин, делающих похожую работу», - говорит доктор ДеЛиза Фэйрвезер, исследователь в клинике Майо.
Доктор Фэйрвезер говорит, что на химические вещества, выделяемые организмом в стрессовой ситуации, влияют эстроген и тестостерон.
«Именно поэтому женщины будут реагировать по-разному, чем мужчины, в одной и той же ситуации», - продолжает Фэйрвезер.
Согласно исследованию, вероятность развития проблем с сердцем у медсестер, психиатров и помощников была на 16% выше. Авторы отметили, что агенты по недвижимости и административные помощники, имели меньший риск проблем с сердцем, хотя также считаются стрессовыми.
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