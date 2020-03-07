Здоровье женщин: какие профессии влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Рискованные профессии для женщин

«Хотя он действительно недостаточно изучен, мы знаем, что стресс является важным фактором риска болезней сердца. Недавнее исследование показало, что мужчины и женщины воспринимают стресс по-разному, а риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин выше, чем у мужчин, делающих похожую работу», - говорит доктор ДеЛиза Фэйрвезер, исследователь в клинике Майо.

«Именно поэтому женщины будут реагировать по-разному, чем мужчины, в одной и той же ситуации», - продолжает Фэйрвезер.