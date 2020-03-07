«Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний - исследование
Избыток жира в области живота и лишний вес - плохие новости для здоровья. Однако, согласно недавнему исследованию, расположение жира на вашем теле является более точным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем фактический вес.
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, предполагает, что нужно сосредотачиваться не на весе, а смотреть на свою фигуру (телосложение). Это определяет риск сердечных-сосудистых заболеваний.
Грушевидная форма тела, а не весУченые наблюдали за более чем 2500 женщинами в постменопаузе в течение двух десятилетий. Результаты показали, что ни процентное содержание жира, ни жировая масса участников не могли быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы обнаружили, что женщины с самым высоким процентом жира в талии и самым низким процентом в ногах имели в три раза больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с добровольцами с грушевидной формой тела (больше жира в ногах и бедрах, но меньше вокруг талии).
Вывод: грушевидная форма тела "полезнее", чем в форма "яблока" (основной жир в области живота).
Участники с наибольшей массой на ногах имели на 32% меньше шансов поставить диагноз болезни сердца в течение периода исследования, в отличие от женщин с самой низкой массой жира на бедрах.
Другие исследования показали, что жир живота связан с гормонами, а его накопление в брюшной полости связано с уровнем стресса.
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