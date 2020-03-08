5 проблем здоровья женщин, с которыми они поздно обращаются к врачам
Тело и организм женщины меняется с возрастом, и бывает трудно заметить возникшую проблему со здоровьем на ранней стадии. В результате многие представительницы слабого пола не обращаются к врачу, когда возникают начальные симптомы какого-нибудь серьезного заболевания.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на The Health Site, существует достаточно много неочевидных признаков, указывающих на серьезные проблемы со здоровьем, и женщины нередко игнорируют их, посещая врача слишком поздно.
Какие же это признаки?
Сбивчивое дыхание. Одна из проблем здоровья, с которыми женщины поздно обращаются к врачам, связана с нарушениями в работе сердца. Если вы испытываете постоянную одышку, а также перемежающуюся усталость, не стоит тянуть с посещением терапевта, – дают совет специалисты.
Изменения работы кишечника. Рак толстой кишки является третьей по значимости причиной смерти от рака среди женщин. К сожалению, эта проблема часто остается незамеченной на ранней стадии, когда она поддается терапии.
Постоянная усталость. Она может быть вызвана такой серьезной проблемой со здоровьем, как апноэ – задержки дыхания во время сна. Апноэ крайне негативно влияет на состояние мозга, способствует разрушению его клеток.
Прыщи на подбородке. Женское тело производит больше эстрогена и прогестерона перед менструацией, и проявлением этих гормональных изменений нередко являются появляющиеся на подбородке прыщи. Но если воспаления в области подбородка и челюсти появляются постоянно, это может быть признаком серьезного гормонального дисбаланса.
Боль в пояснице и ногах. В течение месячного периода у женщин боли в пояснице – частое явление. Но боль в пояснице и ногах до, во время и после менструации не является нормальной. Постоянные боль, мышечное напряжение в этих частях тела, а также онемение, покалывание в ногах – возможный сигнал такой проблемы со здоровьем, как эндометриоз.
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