Как защититься от коронавируса и других вирусов в самолете: 4 полезных совета

Дезинфицируйте поверхности в самолете

Выберите сиденье у окна

Используйте увлажняющий назальный спрей

Расслабьтесь

«Самым обсуждаемым негативным влиянием на здоровье является влияние стресса на снижение иммунной системы и способность бороться с микробами».