Как не заразиться коронавирусом: основные правила безопасности

В новостях постоянно обсуждается тема вспышки коронавируса, который распространился во многих странах мира, не только в Китае. Избежать паники по данной теме сложно. Особенно общественность волнует вопрос путешествий – реально ли разъезжать по миру, где гуляет инфекция, и не заразиться? Подробнее о правилах безопасности, которым стоит следовать всем без исключения, расскажет MedikForum.ru.





Не поддавайтесь панике







СМИ постоянно обсуждают данную тему, в соцсетях творится ажиотаж. Всеобщая истерия достигает колоссальных масштабов, появляются различные слухи, связанные с коронавирусом. Не нужно поддаваться панике – многая информация преувеличена. Например, опасения встреч с китайцами и жителями Восточной Азии немного раздуты. Ведь большинство граждан данных национальностей не болеют. При соблюдении нижеперечисленных правил опасений насчёт заражения быть не должно, хотя всё-таки стоит быть бдительными.





Мыть руки, использовать дезинфицирующие гели







Не заразиться коронавирусом помогут стандартные правила. Обязательно необходимо мыть руки с мылом после контактов с потенциально заражённым человек, улицы, общественного транспорта, посещения массовых мероприятий, перед едой. Мыло следует растирать по коже 30 секунд, затем хорошо промыть в проточной воде.





Не трогайте руками глаза, нос, рот







Коронавирус через кожу рук способен проникать в слизистые оболочки. Коснувшись рта, носа, глаз, вы перенесёте инфекцию в организм. Старайтесь не прикасаться слизистых оболочек. Если это потребуется, то предварительно вымойте руки с мылом или используйте дезинфицирующий гель.





Остерегайтесь людей, которые кашляют, чихают







Кашель, чихание являются основными симптомами респираторной инфекции, возбудителем которой является коронавирус. Когда человек чихает, то вирусные частицы попадают в воздух. Риск заразиться увеличивается. Увидев человека с подобными признаками, лучше держаться от него подальше. Также можно в вежливой форме попросить человека отойти, чтобы он не заразил вас.





Проводите дезинфекцию поверхностей







Коронавирус способен жить определенное время на различных поверхностях – дверных ручках, столешницах, кранах. Проводить их дезинфекцию необходимо каждый день, тем более если к поверхностям прикасаются много людей. Для данной цели идеально подходят дезинфицирующие спреи, салфетки с хлором для обработки поверхностей. Полное уничтожение вирусов происходит, когда поверхность остаётся влажной не меньше 10 минут. Подобные действия помогут снизить риск передачи инфекции, дальнейшего распространения. Дома обработке следует подвергать ручки дверей, кухонные столешницы, поверхности в ванной, туалете, краны, на работе – столы, дверные ручки, лестничные перила.

Носите одноразовые медицинские маски







В общественных местах необходимо носить медицинские маски. Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём. Защита дыхательных путей необходима, особенно тем, у кого диагностированы хронические заболевания верхних дыхательных путей. Маска должна закрывать рот и нос. После двух часов использования маску необходимо сменить, надеть новую. Повторное использование одноразовой маски запрещено, так как вирусы, попавшие на неё, могут проникнуть в организм.





После прикосновения к одноразовой маске, смены защитного элемента, следует вымыть руки. Если не сделать этого, то вероятность заразиться коронавирусом увеличится – прикосновения грязных рук к лицу, глазам, рту, носу повышают риски.