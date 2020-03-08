Эксперты пояснили, как часто нужно менять зубную щетку, расческу и другие предметы быта
Многие предметы быта требуют периодической замены – игнорирование этого условия может вызывать различные проблемы здоровья. Как поясняют эксперты, таким образом нужно время от времени менять зубную щетку, расческу, разделочные доски и не только.
Все, что окружает человека, от продуктов питания до бытовых предметов, оказывает влияние на здоровье, сообщает MedikForum.ru. Мы используем много вещей в течение дня, и отслеживать частоту такого использования довольно проблематично. Эксперты пояснили: минимум пять повседневных бытовых предметов нужно менять с определенной периодичностью, чтобы не подвергать себя риску возникновения инфекции.
Зубная щетка. Покупать новую вместо старой нужно не только когда щетина начинает изнашиваться, ее срок эксплуатации заканчивается раньше. Американская стоматологическая ассоциация рекомендует менять зубную щетку каждые 3-4 месяца.
Спонжи, кисти для макияжа. Будучи несвежими и грязными, они могут раздражать кожу, способствовать попаданию на нее бактерий. Эти предметы нужно не только регулярно чистить, менять их нужно каждые 3 месяца.
Губка для посуды. При частом использовании она должна заменяться не реже раза в две недели или немногим более часто. Эксперты пояснили: на губки попадают бактерии, способные размножаться на посуде, которая выглядит чистой на взгляд человека.
Разделочная доска. Регулярное использование этого предмета быта ведет к образованию микротрещин, в которых бактерии задерживаются даже после мытья. Чтобы избежать из попадания в организм, менять доску следует каждые 3 месяца.
Расческа. Она собирает с волос и кожи головы множество загрязняющих частиц, поэтому должна регулярно очищаться. Но также расческу нужно менять. Как часто? По мнению экспертов, каждые 6 месяцев. Ее «вечное» использование вредит здоровью кожи головы, способствует повышенной ломкости, выпадению волос, пояснили специалисты на портале Times Now.
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