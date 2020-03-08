Почему не нужно пить воду из стакана, простоявшего у кровати всю ночь?

«Проблема в том, что вода, которая находится открытой в течение нескольких часов ночью, утром становится не просто несвежей, – она вполне способна навредить вашему здоровью», – таково экспертное мнение.

«Не нужно пить воду из стакана на следующее утро, лучше отдайте ее своим домашним растениям», – поделились специалисты советом.