Почему не нужно пить воду из стакана, простоявшего у кровати всю ночь?
Объясняя, почему не нужно пить воду из стакана, который простоял у кровати всю ночь, медики отмечают: эта жидкость слишком долго находилась открытой.
Как сообщает MedikForum.ru, многие люди имеют привычку брать вечером стакан воды и оставлять его рядом с кроватью, чтобы иметь возможность сделать при необходимости несколько глотков ночью. Можно ли пить такую воду утром? Нет, не стоит, - мнением об этом специалисты поделились в журнале Freundin.
«Проблема в том, что вода, которая находится открытой в течение нескольких часов ночью, утром становится не просто несвежей, – она вполне способна навредить вашему здоровью», – таково экспертное мнение.
Вода в стакане, простоявшем всю ночь у кровати, собирает оседающие из воздуха пыль и бактерии. Помимо того, эта жидкость может притягивать разных насекомых, способных оставить в ней свои экскременты, яйца. Употреблять такую воду категорически нельзя, а на глаз определить подобное загрязнение невозможно.
«Не нужно пить воду из стакана на следующее утро, лучше отдайте ее своим домашним растениям», – поделились специалисты советом.
Тем, кто не может обойтись без питья ночью, рекомендуется использовать маленькую стеклянную бутылку, которую можно закрыть.
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