4 повседневные привычки, которые могут довести до болезней сердца
Повседневные привычки влияют на сердце в положительном и негативном аспекте, – некоторые из них могут довести до возникновения болезней органа. Например, этому способствует пренебрежение чисткой зубов в нужном объеме.
Как сообщает MedikForum.ru, многим хорошо известно, что сердцу человека вредят употребление алкоголя и вредной пищи, недостаток физических упражнений, курение. Но существуют и другие повседневные привычки, которые могут подорвать его здоровье, спровоцировав развитие болезней, информирует журнал Times Now.
Недостаточно тщательная чистка зубов. На состояние сердечной мышцы зубы и состояние полости рта оказывают гораздо более значительное воздействие, чем многие себе представляют. Ленитесь чистить зубы вечером? Небрежно делаете это утром? Такая беспечность может довести до нарушений в работе миокарда.
«Регулярная чистка зубов может защитить вас от бактериальных инфекций полости рта, способных поразить сердце. Для поддержания его хорошего состояния правильная гигиена ротовой полости является одной из самых важных повседневных привычек», – констатировали медики.
Несоблюдение графика сна. Недостаток или чрезмерное количество сна воздействует на выброс гормонов в организме и может довести до гормонального дисбаланса, который провоцирует развитие сердечного приступа, ожирения, болезней сердца и инсульта.
Пессимизм. Мрачное восприятие картины мира, по мнению ученых, увеличивает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что пессимисты чаще оптимистов страдают от высокого уровня сахара, повышенного давления и чрезмерной концентрации гормонов стресса в организме.
Пассивное курение. Опасность этой повседневной привычки часто недооценивается, но пассивное курение может вызывать даже больше вреда, чем активное, способствуя значительному повреждению артерий. Дым чужих сигарет содержит около 4000 химикатов, среди которых 69 – это агрессивные канцерогены.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на ослабление сердечной мышцы.
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