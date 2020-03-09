Курение опасно для окружающих сильнее, чем предполагалось

«Люди являются переносчиками вредных примесей дыма в другие среды», - рассказывает Дрю Гентнер, автор исследования и доцент Йельского университета. «Мы были удивлены широким спектром опасных летучих органических соединений. В их число вошли и канцерогены, такие как бензол и формальдегид».

Новое исследование показало, как пассивное курение влияет на людей в среде, свободной от табачного дыма, и увеличивает риск проблем со здоровьем, связанных с ним.Третий дым – это остатки никотина и других химических веществ, содержащихся в табаке. Они прикрепляются к поверхностям, таким как одежда, стены, постельное белье и ковровое покрытие, и со временем могут становиться токсичными.Табачные загрязнители могут реагировать с окислителями или другими частицами и вызывать химические реакции, создающие потенциально вредные побочные продукты.Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, потенциально токсичные химические вещества могут образовываться даже в областях, свободных от курения. А влияние этих веществ может быть аналогично воздействию от 1 до 10 сигарет.