Настоящая эпидемия: распространённые мифы о коронавирусе из Китая

Коронавирус из Китая взбудоражил весь мир: на данный момент насчитывается более 30 000 заболевших по всей планете. Эпицентр заболевания - Китай. Люди говорят о настоящей эпидемии 21 века. Информации о коронавирусе так много, она обсуждается, муссируется, что сложно отличить правду от вымысла.





Корреспондент MedikForum.ru разбирает самые распространенные мифы о заболевании.





Миф №1: китайцы в панике от коронавируса





Коронавирус и правда застал многих врасплох. Сейчас в Китае закрыто 15 городов на карантин, власти предпринимают усилия: занимаются разработкой вакцины, проводят обследования пациентов, лечат и стремятся побороть заболеваний. Самое главное - Китай не стал замалчивать проблему, как это было в 2003 году (тогда в стране тоже возникла эпидемия атипичной пневмонии).





Ажиотаж творится в СМИ и головах россиян, но сами китайцы и находившиеся в Китае русские, утверждают, что никакой паники в стране нет. У местных доверие к действиям власти. Города действительно закрыты на карантин, по улицам можно ходить только в масках, взаимодействия между людьми снижены. От чётких действий многие убеждены, что никакой паники в китайских городах нет.





Миф №2: вирус передаётся через посылки с «Алиэкспресс»





Главное заблуждение о коронавирусе — он передается через бананы, произведенные в стране, где разрослась эпидемия, посылки с «Алиэкспресс» и вообще всё, что «Мэйд ин Чайна». Эпидемиологи утверждают: опасений быть не должно — коронавирус не живёт на неодушевлённых предметах. Доказательств опасности упаковок и товаров нет.





Миф №3: от коронавируса умирают все заболевшие





Заболеванию подвержены пожилые и дети — люди с более слабым иммунитетом. У молодого организма больше шансов справиться с недугом, это факт. Но не значит, что коронавирус убьёт всех заразившихся. Сейчас заражены более 31 000 человек, погибли 638, а излечились более 1600 пациентов. Летальность составляет 2,2%. Данные подтверждают, что не каждый умирает от коронавируса.





Миф №4: из-за коронавируса в России закрывают школы на карантин





Это правда лишь отчасти. Школы на карантин действительно закрывают, но не из-за китайского коронавируса. В начале февраля на россиян обрушились стандартные простуды и грипп, педагоги и ученики отправлены по домам, чтобы не распространять инфекцию. Стандартная практика для зимы.





Миф №5: в России возникнет дефицит чеснока





СМИ сообщали о возможном дефиците чеснока, так как все торговые сети отказались от поставок китайских продуктов - рыбы, томатов, лука, чеснока, цитрусовых. Из Поднебесной импортируют до 80% чеснока — эксперты предрекли дефицит продукта. Крупные сети заверили потребителей: дефицита не будет, роста цен тоже.





Миф №6: антибиотики спасут от коронавируса





Антибиотики эффективны против бактерий, не вирусов. Тем более их нельзя принимать без назначения врача. Первые признаки болезни должны стать поводом для похода к терапевту.