Коронавирус мог возникнуть в китайской лаборатории
Некоторые ученые полагают, что это связано со строго секретной лабораторией по изучению патогенов в городе Ухань. Власти Китая призывают не распространять вредную информацию и помнить, что вирус пришел от животных.
Китайские ученые высказали предположение, что смертельно опасный коронавирус мог появиться на свет в исследовательской лаборатории, расположенной в шаговой доступности от печально известного рынка диких животных в городе Ухань, откуда и началась нынешняя эпидемия. Такие выводы содержатся в отчете сотрудников Южно-китайского университета технологий, получающего финансирование от Пекина. Там высказывается мнение, что Центр по контролю болезней Уханя мог стать причиной заражения в провинции Хубей. В лабораториях центра удерживали зараженных животных, включая 650 летучих мышей.
Сообщается, что однажды эти мыши атаковали исследователя, и кровь животных осталась на его коже. "Последовательность генома пациентов была на 89-96% идентична коронавирусу летучих мышей", - говорится в отчете. Один из исследователей центра в Ухани подверг себя добровольному карантину на две недели, когда кровь летучей мыши попала на его кожу, а потом и после того, как мышь помочилась на него.
Кроме того, ученый обнаружил клеща от летучей мыши - а эти паразиты известны своей способностью передавать инфекции через кровь организма-хозяина. Ранее власти Поднебесной категорически опровергали слухи о том, что вирус мог появиться в лаборатории города Ухань. Они подчеркивали, что вирус распространился не из пробирок ученых, а из организма змей, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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