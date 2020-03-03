Коронавирус может стать сезонной инфекцией
Коварный китайский коронавирус может стать такой же сезонной инфекцией, как и грипп. Учёные полагают, что он будет возвращаться ежегодно и не исчезнет полностью.
Вирус COVID-19 может навсегда связать свою судьбу с человечеством подобно гриппу или простуде, как считают некоторые авторитетные ученые. Следовательно, он превратится в сезонную инфекцию, вспышки которой будут фиксироваться в определённые времена года. Сегодня человечество переживает первую в истории эпидемию COVID-19, уже поразившую 90 000 человек и приведшую к 3 000 смертей. Особенно тяжело вирус ударил по Китаю, Южной Корее, Италии и Ирану. Если в Китае инфекцию практически обуздали, и количество вновь заражённых каждый день снижается, то в других странах растет с каждым днем.
Ученые из Queen Mary University в Лондоне полагают, что коронавирус может никуда не исчезнуть и превратиться в такую же постоянную болезнь человечества, как инфекции грудной клетки, грипп или простуда. Существуют вирусы, атакующие миллионы людей каждую зиму. Их нельзя полностью устранить, поскольку у человека не вырабатывается к ним иммунитет из-за постоянных мутаций. Сегодня смертность от коронавируса превышает 3%, это большая цифра, если сравнивать с 0,1% от обычного гриппа или сотыми долями процентов при простудных инфекциях. Человечество может сократить показатели смертности от коронавируса и сделать их приблизительно такими же, как и при других сезонных инфекциях, пишет The Telegraph.
Для этого требуется разработать эффективную вакцину, над которой работают ученые из разных стран, включая и Россию. Наши специалисты полагают, что смогут создать эффективную вакцина от коронавируса в течение года. Это время затрагивает не только собственно разработку препарата, но и многомесячные испытания с участием животных и человека, необходимые для проверки эффективности и безопасности лекарственного средства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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