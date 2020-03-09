Врачи назвали опасные причины отека и боли в колене

«У большинства людей с симптомом «боль в колене» обнаруживалась травма копчиково-крестцовой области. При этом пациентам ставили следующие диагнозы: остеоартроз, пояснично-крестцовый остеохондроз, артрит, нарушение местного кровообращения, которые на самом деле являются следствиями перенесенной травмы», – заметил врач-остеопат.

«Случается так, что когда люди начинают корректировать стопу ортопедической обувью или стельками, боль в коленях может усилиться. Эти средства снимают нагрузку со стоп, и она переходит на колени, бедра, голени, поясницу», – добавил он.

«Точно определить причину отека помогут рентген, УЗИ, МРТ или КТ», – отметила врач.