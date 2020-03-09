Врачи назвали опасные причины отека и боли в колене
Состояние отека и боли в колене может вызываться серьезными заболеваниями. Опасные причины, провоцирующие нарушения коленных суставов, были названы врачами: ведущей программы «О самом главном» Татьяной Шаповаленко и остеопатом Владимиром Животовым.
Как сообщает MedikForum.ru, опасные причины отека и боли в колене были названы специалистами на страницах издания «Аргументы и факты». Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов, пояснил: боль в колене бывает разных типов, проявляясь как пульсация, острый дискомфорт, возникая при ходьбе и даже при неподвижном положении тела. Но обычно многообразие болевых симптомов связано с тремя причинами – это прямые травмы менисков и связок, переломы суставов ног, системные заболевания (остеопороз, подагра, ревматоидный артрит).
«У большинства людей с симптомом «боль в колене» обнаруживалась травма копчиково-крестцовой области. При этом пациентам ставили следующие диагнозы: остеоартроз, пояснично-крестцовый остеохондроз, артрит, нарушение местного кровообращения, которые на самом деле являются следствиями перенесенной травмы», – заметил врач-остеопат.
Вопреки распространенному мнению, плоскостопие не является причиной болей в колене, сказал Животов. По его словам, плоская стопа (как и сколиоз) развиваются вследствие травмы, полученной при рождении.
«Случается так, что когда люди начинают корректировать стопу ортопедической обувью или стельками, боль в коленях может усилиться. Эти средства снимают нагрузку со стоп, и она переходит на колени, бедра, голени, поясницу», – добавил он.
Что касается отека в колене, это необязательно является итогом травмы, рассказала врач Татьяна Шаповаленко. Данное состояние может указывать на развитие опасного заболевания.
Эксперт назвала наиболее опасные причины, стоящие за возникновением отека колена, – остеоартрит, ревматоидный артрит, инфекции, подагра, опухоли.
«Точно определить причину отека помогут рентген, УЗИ, МРТ или КТ», – отметила врач.
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