Коронавирус – не грипп, так просто он нас не оставит
Глава ВОЗ призвал продолжать противоэпидемические меры.
По последним данным число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 достигло 100 тысяч. Причем ежесуточный прирост заболевших составляет 2736 человек. Такую неоптимистичную информацию сообщил глава ВОЗ доктор Тедрос Габрейесус на ежедневном брифинге в офисе ВОЗ в Женеве.
- По мере увеличения количества случаев COVID-19 мы продолжаем рекомендовать, чтобы все страны сделали сдерживание своим наивысшим приоритетом. Мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать и заботиться о каждом случае, а также отслеживать каждый контакт, - призывает доктор Габрейесус.
Ранее он положительно высказался по поводу противоэпидемических мер, принимаемые в России, назвав их обоснованными и совершенно правильными.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, отвечая на вопрос о сроках элиминации (исчезновения) вируса, так же не оставил поводов для оптимизма. По его прогнозам, новый коронавирус – не грипп, имеющий статус сезонного заболевания, и он не исчезнет так же легко с наступлением теплого периода.
- Если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы, но рассчитывать на такой сценарий не стоит, - утверждает эксперт. - В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил в связи с угрозой эпидемии коронавируса режим повышенной готовности в столице. Выявлено 6 новых подтвержденных случаев заболевания в России. Пять из них – в Москве. Все заболевшие недавно вернулись из Италии.
Ранее было предположение, что вирус COVID-19 может навсегда связать свою судьбу с человечеством подобно гриппу или простуде, как считают некоторые авторитетные ученые. Следовательно, он превратится в сезонную инфекцию, вспышки которой будут фиксироваться в определённые времена года.
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