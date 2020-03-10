Найден способ помешать образованию камней в почках
Последние десятилетия российские медики заявляют об увеличении количества обращений граждан с мочекаменной болезнью. По статистике, около пяти процентов населения страны страдают от камней в почках. Несмотря на то, что этот недуг считают причиной наследственной предрасположенности, медики называют способы, которые призваны снизить риск возникновения мочекаменной болезни.
"Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют оксалатные камни, состоящие из солей щавелевой кислоты. Они содержатся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия", - рассказала старший научный сотрудник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина.
На основе этих данных медики могут изучать причину появления камней в почках и составлять рекомендации по правильному питанию.
"Мы изучаем формирование метастабильных гидратированных фаз. Они возникают в самом начале камнеобразования. Если мы найдем вещества, способные препятствовать формированию этих фаз, то, возможно, не дадим камню образоваться", - добавила специалист.
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