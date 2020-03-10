Найден способ помешать образованию камней в почках

"Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют оксалатные камни, состоящие из солей щавелевой кислоты. Они содержатся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия", - рассказала старший научный сотрудник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина.

"Мы изучаем формирование метастабильных гидратированных фаз. Они возникают в самом начале камнеобразования. Если мы найдем вещества, способные препятствовать формированию этих фаз, то, возможно, не дадим камню образоваться", - добавила специалист.

На основе этих данных медики могут изучать причину появления камней в почках и составлять рекомендации по правильному питанию.