Найдена вещь вызывающая рак, которая есть в каждом доме

Также в каждом доме можно найти табак и алкоголь, которые часто вызывают онкологические заболевания. Опасным канцерогеном является и вирус папилломы человека, который провоцирует возникновение рака шейки матки.Напомним, ранее врачи рассказывали о том, какие фрукты необходимо употреблять при онкологии. Медики рекомендовали съедать каждый день по одному банану, яблоку и апельсину.