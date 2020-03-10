Найдена вещь вызывающая рак, которая есть в каждом доме
Во многих странах запрещено производство привычного для нас строительного материала - шифера. Власти многих государств идут на этот шаг, поскольку при его производстве используется опасный канцероген. Именно асбест приводит к развитию рака легких.
Также в каждом доме можно найти табак и алкоголь, которые часто вызывают онкологические заболевания. Опасным канцерогеном является и вирус папилломы человека, который провоцирует возникновение рака шейки матки.
Напомним, ранее врачи рассказывали о том, какие фрукты необходимо употреблять при онкологии. Медики рекомендовали съедать каждый день по одному банану, яблоку и апельсину.
Оставить комментарий