Названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь

"Если стоит задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным, например, оливье", - отметил Парамонов.

Самым опасным сочетанием врач назвал алкоголь и мандарины. По его словам, при таком сочетании скорость всасывания алкоголя в кровь увеличивается в несколько раз и человек быстрее пьянеет.Есть и пища, которая напротив - замедляет всасывание алкоголя в кровь. Это преимущественно жирные блюда, например, мясо или майонезные салаты.