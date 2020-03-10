Названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь
Медик рассказал об опасности, которую таит употребление алкоголя вместе с фруктами. Дело в том, что организм в первую очередь перерабатывает глюкозу, которая содержится во фруктах, а только потом начинает переработку алкоголя. Об этом сообщил гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
Самым опасным сочетанием врач назвал алкоголь и мандарины. По его словам, при таком сочетании скорость всасывания алкоголя в кровь увеличивается в несколько раз и человек быстрее пьянеет.
Есть и пища, которая напротив - замедляет всасывание алкоголя в кровь. Это преимущественно жирные блюда, например, мясо или майонезные салаты.
"Если стоит задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным, например, оливье", - отметил Парамонов.
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