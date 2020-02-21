Гастроэнтеролог Парамонов назвал самые вредные для поджелудочной железы праздничные блюда
Лидером списка самые вредных для поджелудочной железы праздничных блюд является так называемый салат «Мимоза». Об этом врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал изданию «Аргументы и факты», назвав и другие особенно тяжелые для поджелудочной традиционные праздничные угощения.
По словам Парамонова, человек может не ощущать, что его поджелудочная или желудок находятся «на грани», - даже в таком состоянии он может попробовать блюда еще и еще. Врач не зря заговорил об этом. Приближается 23 февраля, который многие наверняка отметят праздничными блюдами.
Самое вредное из них – «Мимозу» – специалист раскритиковал за избыточную калорийность и жирность. В состав блюда входят тертый сыр, сайра в масле, яйца, картошка, большое количество майонеза, которым смазываются многочисленные слои. Гастроэнтеролог заявил, что есть все это можно только если человек – полярник, которому предстоит идти на лыжах к полюсу.
Помимо того, в перечень самых вредных для поджелудочной блюд вошли свинина по-французски, жареная курица с пюре, «Оливье», «Селедка под шубой». Парамонов отметил, что вместо пюре нужно есть отварной картофель, а свинину по-французски полезно запивать теплым чаем, чтобы помочь своему пищеварению справиться с ней.
В целом, резюмировал врач, жирные жареные блюда требуют очень крепкого здоровья для нормального усвоения. Для поджелудочной они не вредны только в крайне минимальном количестве.
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