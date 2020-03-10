Врач рассказал, кому противопоказана минеральная вода

"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом…", - пояснила врач.

"Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены", - добавила диетолог.

Елена Соломатина напомнила, что для восполнения баланса жидкости нужно делать всего пару глотков каждые полчаса.