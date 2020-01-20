Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасностях лечебной минеральной воды

"Минеральные воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около 10 граммов на литр. В лечебно-столовых — от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды", — подчеркнула Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

Столовая и лечебная

"Лечебную минеральную воду, как правило, применяют при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей. Все эти напитки нужно употреблять после консультации с врачом или в тех случаях, когда вам назначили. Иначе бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках".