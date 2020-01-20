Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасностях лечебной минеральной воды
Не зря на этикетка некоторых видов минеральной воды пишут "лечебная" - это полезный продукт, но далеко не для всех. Врач-диетолог Елена Соломатина объясняет, почему "минералка" может нанести вред при бесконтрольном употреблении.
"Минеральные воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около 10 граммов на литр. В лечебно-столовых — от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды", — подчеркнула Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".
Столовая и лечебнаяМинеральная вода, представленная сегодня рынке, делится на столовую и лечебно-столовую. Первую можно пить практически в неограниченных количествах, то есть заменить ей обычную воду. Некоторые даже заваривают кофе и чай, готовят супы на столовой минеральной воде.
"Лечебную минеральную воду, как правило, применяют при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей. Все эти напитки нужно употреблять после консультации с врачом или в тех случаях, когда вам назначили. Иначе бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках".А если, например, в воде слишком много кальция, то постоянное ее употребление приведет к нарушению свертываемости крови. Кроме того, кальций может откладываться на сердечной мышце, что также чревато серьезными проблемами со здоровьем.
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