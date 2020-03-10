Продукты, к которым нужно относиться с осторожностью при проблемах с почками

Бобовые
К сожалению, далеко не все продукты, многие из которых горячо любимы большинством, допустимы к использованию. Чаще всего проблему представляют такие компоненты как фосфор, калий и натрий. Вот тройка продуктов, от которых лучше отказаться.

Бобовые и горошек

В бобовых и горошке много фосфора. А в консервированных вариантах дополнительно присутствует много натрия.

Молочные продукты

Молоко, мороженое, йогурты, сыры полны фосфора и калия, что не очень полезно для поврежденных почек.

Однако присутствие в них кальция – позитивный момент. Если вы не можете отказаться от молочных продуктов, включайте их в диету в дни, когда нет других продуктов, богатым фосфором и калием.

Орехи

В орехах присутствует огромное количество нутриентов и минералов, в том числе упоминаемых выше.

Если вы привыкли делать бутерброды с ореховым маслом, попробуйте заменить его на небольшое количество сливочного.
Теги : почки, почечная недостаточность, диета
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Продукты, к которым нужно относиться с осторожностью при проблемах с почками