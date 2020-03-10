Работодатели имеют право мерить температуру сотрудникам даже без их согласия

В Роскомнадзоре пояснили, что права работников при этом не нарушаются.Опасность возникновения коронавируса в России привела к тому, что некоторые работодатели начали мерить температуру своим сотрудникам. Нарушаются ли при этом права работников, ведь сведения о здоровье относятся к персональным данным, которые относятся к категории не разглашаемых.Роскомнадзор пояснил, что использование тепловизоров на предприятиях и в офисах в данной ситуации не является нарушением закона "О персональных данных".Действительно, температура тела относится к сведениям о состоянии здоровья. Обработка этих данных без согласия гражданина по закону допускается (часть 2.3 ст.10 закона "О персональных данных"), если ведется в соответствии с трудовым законодательством. В трудовом кодексе говорится, что работодатель имеет право запрашивать информацию о здоровье своего сотрудника, если это необходимо для определения возможности для выполнения своих обязанностей.Температура тела, пояснили в Роскомнадзоре, как раз тот показатель, от которого зависит, может ли работник полноценно трудиться. Выходит, что спрашивать мнение самого сотрудника не обязательно.Что же касается посетителей организации, которые с ней не связаны трудовым договором, то своим желанием появиться на территории учреждения они дают согласие и на обследование. При этом на входе должна быть размещена информация о наличии тепловизоров, а сбор данных проводится анонимно и хранится не более суток.В случае, если прибор зафиксировал аномалию, посетитель направляется в лечебное учреждение для дополнительного обследования. По сути, человек может отказаться от принудительного измерения температуры тела, но тогда ему будет отказано в доступе.