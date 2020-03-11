Названы 6 самых полезных ежедневных привычек для защиты от коронавируса COVID-19

«Для защиты от коронавируса включите в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами С, В6, Е – эти антиоксиданты помогут вашей иммунной системе бороться с болезнью. Кроме того, важно поддерживать увлажненность организма, добавлять в блюда специи и травы, имбирь, куркуму и чеснок, позволяющие сохранить иммунитет в боевой форме», – дали совет врачи.

Как сообщает MedikForum.ru, некоторые ежедневные действия могут помочь предотвратить или контролировать некоторые заболевания и инфекции, связанные с гигиеной, – в том числе коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), жертвами которого становится все больше человек по всему миру. Мытье рук и другие полезные привычки можно считать лучшим способом предотвращения или снижения риска заражения новым коронавирусом, рассказали специалисты на портале Times Now.Вот несколько названных ими привычек, которых следует придерживаться на регулярной основе, чтобы и предотвратить заражение COVID-19.Питье теплой лимонной воды: напиток активизирует выведение токсинов из организма, ускоряет обмен веществ. Высокое содержание витамина С в нем поддержит иммунную систему, поможет лучше сопротивляться вирусам, микробам.при приготовлении пищи тщательно мыть руки, посуду, поверхности. Старательно мыть фрукты, овощи перед употреблением, следить за свежестью и правильным хранением пищи.это самый простой, один из лучших способов защититься от возбудителей болезней. Сделайте ежедневной привычкой очищать руки перед приготовлением, после употребления пищи, посещения туалета, обработки мусора, обработки порезов или ран, контакта с больным человеком, кашля или чихания.используйте при кашле, чихании салфетку, прикрывающую рот и нос. Если нет ткани, кашляйте или чихайте в локоть.очищайте предметы, к которым часто прикасаются, и которые могут быть загрязнены бактериями, микробами, вирусными частицами вирусами.люди с ослабленной иммунной системой чаще подвергаются заражению. Укрепить иммунную систему поможет привычка ежедневно поддерживать здоровый распорядок – употреблять фрукты, овощи, выполнять физические упражнения, достаточно спать, учиться управлять стрессом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают защитить организм от коронавируса.