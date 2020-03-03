Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек

По состоянию на вечер понедельника, 2 марта, количество заболевших вирусом COVID-19 в мире составляет 10,156 человек. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 1,7 тысяч человек.Сейчас в Южной Корее на карантине находятся 4,335 больных, от недуга скончались 26 человек. В Италии количество инфицированных превысило отметку в 2,036 человек, смертельных исходов зарегистрировано 52. В Иране насчитывается около 1,5 больных коронавирусом, скончались 66 человек.