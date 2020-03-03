Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек
Количество людей, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в мире, превысило отметку в 90 тысяч человек. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post, которое ведет подсчет инфицированных. Всего на планете коронавирусом заболели 90,182 человек. Из них 80,026 инфицированных находятся на материковой части Китая.
По состоянию на вечер понедельника, 2 марта, количество заболевших вирусом COVID-19 в мире составляет 10,156 человек. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 1,7 тысяч человек.
Сейчас в Южной Корее на карантине находятся 4,335 больных, от недуга скончались 26 человек. В Италии количество инфицированных превысило отметку в 2,036 человек, смертельных исходов зарегистрировано 52. В Иране насчитывается около 1,5 больных коронавирусом, скончались 66 человек.
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