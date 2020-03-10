Утром или вечером? Эксперты рассказали, когда лучше принимать душ
Рассуждая о том, когда лучше принимать душ – утром или вечером – эксперты в вопросах гигиены отметили, что разное время этой процедуры имеет свои преимущества. Утренний душ эффективно бодрит, вечерний – очищает.
Как сообщает MedikForum.ru, специалисты рассказали, когда лучше принимать душ, в публикации журнала Fit for Fun. По этому поводу эксперт из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, доктор Амеш А. Адаля, заметил, что на самом деле нет научных доказательств того, что определенное какое время суток лучше подходит приема душа.
В то же время, сказал эксперт, для некоторых людей душ может быть предпочтительнее вечером.
«Если вы страдаете от прыщей, аллергии на волосы, шерсть животных или склонны к появлению кожных раздражений, лучше принимать душ по вечерам. Он устраняет бактерии и загрязнения на коже. Людям, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, много потеют в течение дня, стоит принимать душ по вечерам», - поделился мнением врач.
Кроме того, омовение тела вечером, а не утром предпочтительнее, когда кожа склонна к сухости. В этом случае она получает возможность восстановить свой защитный за ночь, добавил эксперт.
Что касается душа по утрам, он также имеет свои плюсы: в частности, активизирует кровообращение, способствуя поддержанию энергии на протяжении дня, умственной активности. Также душ утром полезен тем, кто страдает от обильного потоотделения ночью, обладателям жирных волос. Такие волосы требуют утреннего мытья, поскольку оно смывает скапливаемые ночью жировые отложения с кожи головы, и прическа не выглядит плоской.
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