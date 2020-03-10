Из-за коронавируса в Москве запретили массовые мероприятия

«За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках», - отмечает пресс-служба мэрии.

Однако эти ограничительные меры коснутся только тех мероприятий, чье число участников превышает пять тысяч человек. Как сообщается на сайте московской мэрии, запрет вводится в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.В частности, не состоятся фестивали «Большая перемена», «Крымская весна» и «Эко-Фест».Ранее портал «Медикфорум» писал , что у российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус в Абу-Даби. Всего в Москве зарегистрировано девять случаев инфицирования, а в России – 20.