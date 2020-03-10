Из-за коронавируса в Москве запретили массовые мероприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 марта, подписал указ, согласно которому в российской столице на ближайший месяц будут запрещены все массовые мероприятия.
Однако эти ограничительные меры коснутся только тех мероприятий, чье число участников превышает пять тысяч человек. Как сообщается на сайте московской мэрии, запрет вводится в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.
«За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках», - отмечает пресс-служба мэрии.
В частности, не состоятся фестивали «Большая перемена», «Крымская весна» и «Эко-Фест».
Ранее портал «Медикфорум» писал, что у российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус в Абу-Даби. Всего в Москве зарегистрировано девять случаев инфицирования, а в России – 20.
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