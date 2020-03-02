Власти Мехико могут отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти мексиканской столицы сделали заявление в связи с распространением короавируса нового типа на территории страны. По их словам, если количество зараженных будет быстро расти, то они будут вынуждены отменить все массовые мероприятия, запланированные в городе. С соответствующим заявлением на пресс-конференции выступил глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.
На данный момент в Мексике было обнаружено пять инфицированных коронавирусом нового типа. Все заражения произошли за пределами страны. Шейнбаум рассказала, что пациенты находятся в полной изоляции и за ними организовано круглосуточное наблюдение врачей. Чиновница отметила, что заболевание протекает у инфицированных в легкой форме.
"Если заразившихся станет больше, то будут приняты другие меры, в том числе отмена массовых мероприятий", - подчеркнула Шейнбаум.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже обращался к своему народу в связи со вспышкой коронавируса в стране. Он утверждал, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с недугом и призвал соотечественников не сеять панику.
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