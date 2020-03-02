Власти Мехико могут отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса

"Если заразившихся станет больше, то будут приняты другие меры, в том числе отмена массовых мероприятий", - подчеркнула Шейнбаум.

На данный момент в Мексике было обнаружено пять инфицированных коронавирусом нового типа. Все заражения произошли за пределами страны. Шейнбаум рассказала, что пациенты находятся в полной изоляции и за ними организовано круглосуточное наблюдение врачей. Чиновница отметила, что заболевание протекает у инфицированных в легкой форме.Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже обращался к своему народу в связи со вспышкой коронавируса в стране. Он утверждал, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с недугом и призвал соотечественников не сеять панику.