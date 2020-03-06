Москва находится на низком старте из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении на территории города режима повышенной готовности.
За всю историю России в Москве ни разу не вводился режим чрезвычайных ситуаций. Но все когда-то бывает впервые. Сергей Собянин в минувший четверг подписал документ, согласно которому столица находится в состоянии полной боевой готовности на случай возникновения эпидемии коронавируса.
По оценке экспертов, сдерживать напор опасного заболевания, широким шагом шествующего по странам Европы и Азии, удается благодаря хорошо отлаженной работе специалистов и своевременно предпринятым мерам информирования населения. При этом полностью защититься не удалось. 6 марта стало известно о выявлении сразу нескольких случаев заражения коронавирусом. Причем пять из них в столице и один – в Нижнем Новгороде.
Все заболевшие перед этим вернулись из путешествия по Италии, где вовсю свирепствует эпидемия.
Подписанный Собяниным документ, который носит название: "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", регламентирует порядок действия властей и других официальных органов во время действия режима повышенной готовности.
Какую пользу его введение принесет столице? Согласно указу, власти теперь смогут оперативно без долгих согласований ограничить доступ людей и транспорта в районы, где возникла угроза массового заражения. Можно будет закрывать предприятия, если в них возникла угроза для здоровья работников этих предприятий или посещающих их людей. Есть и другие полномочия, которые помогут предотвратить в Москве вспышку эпидемии.
При этом с населением проводится разъяснительная работа, предписывабщая при малейшем подозрении на инфекцию обеспечить себе максимальный карантин и незамедлительно обратиться за помощью к медикам.
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