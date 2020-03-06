Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови

«Не только еда, но и напитки могут оказывать значительное влияние на диабет и уровень сахара в крови. Лучшими для людей с диабетом являются низкокалорийные напитки, способные предотвращать колебания уровня сахара в крови», – заявили эксперты.

«Существуют исследования, показывающие, что, выпивая до 6 чашек зеленого чая в день, можно снизить риск развития диабета 2 типа. Но избегайте добавлять в него подсластители», – дали совет врачи.