Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови
Люди с диабетом должны тщательно выбирать не только продукты, но и напитки, которые они потребляют. Лучший выбор для них – это напитки, предотвращающие колебания сахара в крови (например, чай).
Как сообщает MedikForum.ru с отсылкой на The Health Site, аккуратно соблюдаемая здоровая диета может помочь предотвратить, контролировать и даже обратить вспять диабет.
«Не только еда, но и напитки могут оказывать значительное влияние на диабет и уровень сахара в крови. Лучшими для людей с диабетом являются низкокалорийные напитки, способные предотвращать колебания уровня сахара в крови», – заявили эксперты.
В частности, они назвали зеленый чай. По словам экспертов, его потребление снижает резистентность к инсулину, помогает в борьбе с другими проблемами, связанными с диабетом, – ожирением, сердечно-сосудистыми нарушениями, повышенным холестерином и давлением.
«Существуют исследования, показывающие, что, выпивая до 6 чашек зеленого чая в день, можно снизить риск развития диабета 2 типа. Но избегайте добавлять в него подсластители», – дали совет врачи.
Черный кофе в умеренных дозах также может быть полезен для снижения уровня сахара в крови и защиты от его колебаний. Употреблять рекомендуется до трех чашек в день без молока, сливок или сахара.
Еще один напиток, эффективно предотвращающий колебания сахара в крови, – овощной сок. Для его приготовления следует смешать в блендере зеленые листовые овощи, сельдерей или огурцы. Этот сок можно смешивать с томатным, либо добавлять в него немного ягод.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый чай способен продлить жизнь на 15 месяцев.
Оставить комментарий