Кардиологи назвали оливковое масло "идеальным продуктом"

Причиной благотворного влияния оливкового масла на организм человека называют олеиновую кислоту, которая подавляет воспалительные процессы.Оливковое масло также содержит антиоксиданты, которые способны замедлить рост злокачественных новообразований, снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и защитить человека от инсульта.