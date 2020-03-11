Кардиологи назвали оливковое масло "идеальным продуктом"
Половина столовой ложки оливкового масла каждый день уменьшает риск сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Это установили гарвардские ученые, которые изучали состояние здоровья 100000 человек в течение последних 24 лет.
Причиной благотворного влияния оливкового масла на организм человека называют олеиновую кислоту, которая подавляет воспалительные процессы.
Оливковое масло также содержит антиоксиданты, которые способны замедлить рост злокачественных новообразований, снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и защитить человека от инсульта.
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