Кардиологи назвали оливковое масло идеальным продуктом

Специалисты из Гарвардского университета заявили, что риск сердечного приступа можно снизить на одну пятую, употребляя ежедневно всего половину столовой ложки оливкового масла.Открытие ученых основано на результатах многолетних наблюдений. На протяжении 24 лет эксперты изучали состояние здоровья почти ста тысяч человек и сделали вывод – оливковое масло весьма полезно для нашего сердца.В масле из оливы содержится олеиновая кислота, обладающая противовоспалительным свойством.