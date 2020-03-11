Габапентин может быть эффективен для лечения алкоголизма

Габапентин, по-видимому, эффективен для лечения алкогольной зависимости, особенно среди лиц, для которых требуется специальная терапия по отмене алкоголя. Такие данные были опубликованы в рамках JAMA Internal Medicine.Рэймонд Ф. Антон, доктор медицинских наук из Медицинского университета Южной Каролины в Чарльстоне, и его коллеги провели рандомизированное исследование, чтобы выяснить, будет ли габапентин полезен при лечении алкогольной зависимости (АЗ).Всего было обследовано 145 лиц, обращающихся за лечением с АЗ, и 96 человек, которые соответствовали критериям отмены алкоголя. Группу разделили случайным образом. Кто-то получал габапентин, кто-то плацебо после трех дней воздержания. 44 и 46 участников позднее оценивались.Исследователи обнаружили, что по сравнению с плацебо у большинства лиц, получавших габапентин, не было запоев (27 против 9 процентов), а 18 процентов и вовсе полностью воздерживались по сравнению с 4 процентами в группе плацебо.