Ученые сообщили о втором излечившемся от ВИЧ человеке
Излечение немецкого пациента от ВИЧ 12 лет назад было настоящей сенсацией. Врачи из Великобритании полагают, что им удалось повторить результат с 40-летним англичанином.
Адам Кастильехо, именуемый «лондонским пациентом», считает, что это шаг к надежде для каждого больного с ВИЧ. Хотя его врачи официально описывают случай как долгосрочную ремиссию, эксперты считают, что удалось подобрать лечение.
«Это вдохновит людей на то, что лечение – реальность. Это достижимо», - заявила Аннамари Венсинг, вирусолог из Медицинского центра при Утрехтском университете в Нидерландах. Она также один из лидеров группы ученых IciStem, изучающих трансплантацию стволовых клеток для лечения ВИЧ.
Как и его предшественник Тимоти Рэй Браун, Кастильехо лечился от рака крови (лимфома Ходжкина, у Брауна была лейкемия). Оба перенесли пересадку костного мозга, предназначенную для борьбы с раком, а не ВИЧ.
В обоих случаях трансплантат был от донора с мутацией в белке CCR5. ВИЧ использует этот белок для проникновения в определенные иммунные клетки, но в мутировавшей версии закрепиться не может. Другими словами, донор был устойчив к ВИЧ.
Пересадку «лондонскому пациенту» выполнили в мае 2016 года. С сентября 2017 он перестал принимать анти-ВИЧ терапию.
Брауну, ставшему первым пациентом без ВИЧ, сейчас 52 года.
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