Ученые сообщили о втором излечившемся от ВИЧ человеке

«Это вдохновит людей на то, что лечение – реальность. Это достижимо», - заявила Аннамари Венсинг, вирусолог из Медицинского центра при Утрехтском университете в Нидерландах. Она также один из лидеров группы ученых IciStem, изучающих трансплантацию стволовых клеток для лечения ВИЧ.

Излечение немецкого пациента от ВИЧ 12 лет назад было настоящей сенсацией. Врачи из Великобритании полагают, что им удалось повторить результат с 40-летним англичанином.Адам Кастильехо, именуемый «лондонским пациентом», считает, что это шаг к надежде для каждого больного с ВИЧ. Хотя его врачи официально описывают случай как долгосрочную ремиссию, эксперты считают, что удалось подобрать лечение.Как и его предшественник Тимоти Рэй Браун, Кастильехо лечился от рака крови (лимфома Ходжкина, у Брауна была лейкемия). Оба перенесли пересадку костного мозга, предназначенную для борьбы с раком, а не ВИЧ.В обоих случаях трансплантат был от донора с мутацией в белке CCR5. ВИЧ использует этот белок для проникновения в определенные иммунные клетки, но в мутировавшей версии закрепиться не может. Другими словами, донор был устойчив к ВИЧ.Пересадку «лондонскому пациенту» выполнили в мае 2016 года. С сентября 2017 он перестал принимать анти-ВИЧ терапию.Брауну, ставшему первым пациентом без ВИЧ, сейчас 52 года.