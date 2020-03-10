Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Не коронавирусом единым. Из мира медицины в эти дни приходят не только плохие, но и хорошие новости. Так, второму человеку в истории удалось полностью излечиться от ВИЧ.
40-летний житель Лондона Адам Кастильехо больше не является носителем вируса иммунодефицита человека. Такой случай происходит в истории всего второй раз, информирует во вторник BBC News.
Диагноз ВИЧ врачи поставили Кастильехо в 2003 году. Мужчине была произведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком – он еще и болел от онкологического заболевания. Как отмечают СМИ, донор стволовых клеток обладал мутацией гена, которая защищала его, а теперь и Кастельехо, от ВИЧ.
Житель Лондона прекратил принимать специальные препараты больше двух лет назад и до сих пор в его анализах вирус так и не проявился.
Первым пациентом, полностью излечившимся от ВИЧ, стал мужчина из Берлина Тимоти Браун. О его успехах стало известно в 2011 году. Стоит отметить, что ему также пересаживали костный мозг.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что курильщики с вирусом иммунодефицита человека чаще остальных имеют болезни легких.
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