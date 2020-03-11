Хорошая гигиена полости рта может спасти от диабета

Согласно новому исследованию, проведенному в Корее и опубликованному в Diabetologia, соблюдение гигиены полости рта может снизить риск развития диабета 2 типа на 8%.Люди с заболеваниями зубов или десен имели повышенный риск диабета. Речь шла о 9%. Кроме того, люди, у которых отсутствовало от 15 зубов, сталкивались с 21-процентным повышением риска развития диабета.Исследователи собрали данные за период с 2003 по 2006 год от 188 тыс. человек из Национальной системы медицинского страхования, когортного скринингового исследования в Корее.Ученые не уверены в точной причинно-следственной связи между гигиеной полости рта и диабетом, поскольку существует множество независимых факторов, связанных с обеими проблемами, которые часто не пересекаются.Однако они предполагают, что плохая гигиена полости рта может вызывать воспалительный процесс в организме, поскольку заболевание десен приводит к травмам и накоплению в поврежденных тканях бактерий. Они могут попадать в кровь, влияя на механизмы по контролю уровня сахара в ней.