Дети и сахар: какие сладости лучше не давать ребёнку?

Полки в супермаркетах ломятся от обилия вкусной пищи, сладостей, газировки. Плюшки, булочки, конфеты, печенье, мороженое, торты – стандартные угощения, любимые всеми детьми нашей страны, поедание которых часто пресекают родители. Правильно ли они делают?





Какое значение играет сахар в здоровье ребёнка? Рассказал хирург общей практики Евгений Ширяев корреспонденту MedikForum.ru.





Роль простых сахаров





Простые сахара представляют основу сложных углеводов, таких как крахмал. Их называют моносахаридами, когда присутствует одна сладкая молекула, или дисахаридами, когда присутствуют две сахарные группы. Глюкоза и фруктоза являются моносахаридами, сахароза, лактоза – дисахаридами.





Моносахариды легко всасываются через слизистую тонкой кишки, а вторые разрушаются слизистой в моносахариды перед всасыванием. Наиболее важным компонентов является глюкоза, она необходима для энергии. Избыток глюкозы превращается в гликоген, который хранится для использования при кратковременном голодании, остальное превращается в жир. Другие сахара применяются для выработки энергии. При этом фруктоза в избытке образует больше жира, чем глюкоза.





Сахар в рационе детей и влияние на здоровье





В рационе ребёнка неизбежно присутствует вредная добавка. Она попадает в организм через соки, напитки с добавленным сахаром, обработанные продукты. В составе углеводных блюд обычно используется данная добавка. Добавление декстрозы, мальтозы, сахарозы тоже способствуют проникновению добавки.





Сладости любят все дети. Полностью исключать его из меню ребёнка не имеет смысла. Главное, объяснять ему и самому разобраться в том, каковы перспективы его регулярного воздействия на тело. В краткосрочной перспективе сахар может повлиять на настроение, временно снизить работу иммунной системы. В долгосрочной – увеличивается риск диабета, ожирения. Также повышается риск повышения уровня холестерина, давления, ожирения печени, кариеса.





Дело не в употреблении сахара вообще, а в его количестве. Сладкие продукты повышают уровень сахара в крови, внезапное повышение провоцирует увеличение количества инсулина, а его избыток приводит к падению уровня сахара в крови ниже нормы, вызывая гипогликемию. Симптомами являются перепады настроения, головные боли, дрожь, потливость, усталость, агрессия, изменение скорости мышления.





К сладкому быстро привыкаешь, поэтому дети хотят его всё больше. Чем больше сахара, тем чаще его хочется.





От каких сладостей лучше отказаться?





Существует разница между углеводами, содержащими сахар. Цельные, натуральные продукты – фрукты, молочные блюда, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, коричневый рис – полезнее для здоровья. Продукты с высоким содержанием рафинированного сахара из белой муки, белого риса, сладкой выпечки, печенья, фруктовые напитки, газировка вреднее. От их употребления лучше отказаться, так как в них много сахара, особенно глюкозы и фруктозы, калорий, но мало витаминов, минералов и клетчатки.





Дети, которые часто едят фрукты, овощи, другие полезные блюда, редко придираются к еде. У любителей сладостей аппетит постоянно сбит. Избыток глюкозы вызывает боли в животе, метеоризм, диарею.





Дети едят и пьют больше сахара, чем нужно – около 17% от общей калорийности приходится на вредную добавку. Педиатры рекомендуют исключить сахара для детей до 2,5 лет, а после – до 25 граммов сахара разрешено.





Самыми вредными считаются фруктовые напитки (соки), газировка, сладкий чай. Лучше заменить продукты водой или молоком. Вместо соков лучше есть цельные фрукты. Покупные сладости лучше вообще не давать, либо ограничить, чтобы на них приходилось не больше 5% от всех калорий в сутки.