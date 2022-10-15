Две опасных болезни можно обнаружить на ранней стадии с помощью проверки зрения

Высокое кровяное давление

«Многие люди не осознают, что общие состояния здоровья, такие как диабет и высокое кровяное давление, которые могут стать серьезными, если их не лечить на ранней стадии, могут быть обнаружены с помощью обычной проверки зрения. Окулист может определить высокое кровяное давление или диабет с помощью глазного теста, глядя на кровеносные сосуды, видимые в задней части глаза», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Опухоль головного мозга

Регулярные проверки зрения могут выявить неуловимые состояния здоровья, которые трудно обнаружить, пока они не станут опасными. Например, эксперты могут использовать обычные проверки зрения, чтобы определить наличие опухоли головного мозга до того, как симптомы станут очевидными.Это редко имеет заметные симптомы. Более чем каждый четвертый взрослый даже не осознает, что он у них есть. Тяжелая гипертония может вызывать некоторые симптомы, такие как помутнение зрения, боль в груди или одышка.Если гипертензия не диагностирована и не лечится, она может привести к нескольким глазным заболеваниям, включая гипертоническую ретинопатию, когда происходит повреждение кровеносных сосудов глаза, например, утечки или разрывы крови, проходящей через сосуды с силой.Опухоли головного мозга могут вызвать отек диска зрительного нерва, соединяющего мозг и глаз. Они также могут ограничивать поток жидкости в глаза, увеличивая давление на мозг.Согласно исследованию опухолей головного мозга, иногда происходит прямое давление на зрительный нерв, если в этой области присутствует опухоль. По мере прогрессирования симптомы опухолей головного мозга, поражающих ваши глаза, включают «необычное расширение зрачка в одном или обоих глазах».Ранее МедикФорум писал о симптомах артрита рук.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.