Онколог Воробьев: боль, возникающая в определенные моменты указывать на рак поджелудочной

"Боль является распространенным симптомом рака, но боль, усиливающаяся в положении лежа или после еды, может свидетельствовать о росте опухоли в поджелудочной железе", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Рак поджелудочной железы может вызывать тупую боль в верхней части живота (живот), которая может распространяться на спину. Начнем с того, что боль может приходить и уходить, но по мере того, как опухоль становится больше и прогрессирует, боль может быть более постоянной и длиться дольше», - объясняет врач.

Белки глаз или кожа желтеют

Имея более темную мочу и более светлый стул, чем обычно

Потеря аппетита или потеря веса без каких-либо усилий

«Некоторые из более серьезных симптомов могут включать потерю аппетита, желтуху и тошноту».

Рак поджелудочной железы является наиболее смертоносным из всех видов рака, на его долю приходится примерно семь процентов всех смертей от этого заболевания. Усилия по улучшению показателей выживаемости продолжаются, но и пациенты, и врачи общей практики должны знать о признаках, чтобы сделать это возможным.Рак поджелудочной железы описывает злокачественную опухоль, обнаруженную в любом месте поджелудочной железы, которая находится прямо над брюшной полостью.Основная причина, по которой пациенты диагностируются на поздней стадии, заключается в том, что заболевание часто имеет нечеткие ранние симптомы.Он добавляет, чтоВрач предупреждает, что нельзя игнорировать необъяснимую боль, длящуюся более двух дней.Избегание классических канцерогенов, таких как курение, важно для профилактики, но также стоит отметить и другие опасности для здоровья.Ранее МедикФорум писал о главном признаке артрита рук.

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