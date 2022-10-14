Как максимально защититься от рака груди: советы онколога
Рак груди — злокачественное образование молочной железы, наиболее частая форма рака у женщин. На ранних стадиях успешно лечится.
Врач-онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что на сто процентовпредотвратить рак невозможно, но если выполнятьпростые рекомендации, можно максимально от негозащититься.
— Будьте физически активны. Исследования показывают, что у физически активных женщин риск развития рака молочной железы ниже. Сохраняйте здоровый образ жизни, — написал Назлиев в своем Telegram-канале.
Другие советы онколога:
Сохранять здоровый вес. Женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака.
Не употреблять алкоголь или хотя бы снизить его количество.
Не курить.
Не отказываться от грудного вскармливания.
Знать свою семейную историю. Наследственность очень важна. Если кто-то из ваших близких болел раком, то нужно относиться к обследованиям с повышенным вниманием.
Регулярно проходите обследования, не пренебрегайте диспансеризацией.
Следите за питанием.
Ограничьте воздействие вредных веществ.
Будьте внимательны при гормональной терапии, она может повысить риск развития рака молочной железы.
Первые признаки рака молочной железы:
- Втяжение соска
- Выделения из соска
- Боль в молочной железе или в области соска
- Кожа становится похожа на апельсиновую корку
- Появление в подмышечной области плотных узлов
- Тянущие ощущения в молочной железе
- Зуд.
Позже возможны признаки интоксикационного синдрома при раке груди: температура, тошнота.
Признаки, которые возникают по мере распространенности заболевания:
- отекают подмышечные впадины;
- беспокоят боли в конечностях, в позвоночнике;
- постоянная усталость;
- асцит;
- головные боли, судороги;
- раздражительность.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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