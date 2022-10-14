Как максимально защититься от рака груди: советы онколога

Втяжение соска

Выделения из соска

Боль в молочной железе или в области соска

Кожа становится похожа на апельсиновую корку

Появление в подмышечной области плотных узлов

Тянущие ощущения в молочной железе

Зуд.

отекают подмышечные впадины;

беспокоят боли в конечностях, в позвоночнике;

постоянная усталость;

асцит;

головные боли, судороги;

раздражительность.

Врач-онколог-маммолограссказал, что на сто процентовпредотвратить рак невозможно, но если выполнятьпростые рекомендации, можно максимально от негозащититься.— написал Назлиев в своем Telegram- канале Сохранять здоровый вес. Женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака.Не употреблять алкоголь или хотя бы снизить его количество.Не курить.Не отказываться от грудного вскармливания.Знать свою семейную историю. Наследственность очень важна. Если кто-то из ваших близких болел раком, то нужно относиться к обследованиям с повышенным вниманием.Регулярно проходите обследования, не пренебрегайте диспансеризацией.Следите за питанием.Ограничьте воздействие вредных веществ.Будьте внимательны при гормональной терапии, она может повысить риск развития рака молочной железы.Позже возможны признаки интоксикационного синдрома при раке груди: температура, тошнота.Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»

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