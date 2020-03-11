5 популярных заблуждений о витамине D
С витамином D связано немало опасных для нашего здоровья заблуждений. Из-за них мы получаем неадекватное количество этого крайне важного нутриента, что может отразиться на самочувствии.
Чем больше, тем лучше. Многим кажется, что передозировку витамина D получить невозможно. Но это не соответствует действительности. Перенасыщение данным нутриентом может спровоцировать негативные последствия для здоровья, и уровень витамина D лучше контролировать.
Солнце - лучший источник витамина D. Действительно, большую часть этого нутриента наш организм вырабатывает через кожу, которая попадает под прямые лучи солнца. Неконтролируемый прием солнечных ванн может привести к раку кожи, и количество подобных случаев постоянно растет. Ищите другие источники витамина D в пище, принимайте специальные добавки.
Из пищи невозможно получить адекватное количество витамина D. Существуют многие продукты, в которых этого витамина нет. Но вот в молочке его достаточно. Три порции молочных продуктов ежедневно обеспечат вам суточную необходимую дозу витамина D. Неплохими источниками также являются жирная рыба, яйца и печень.
Для получения витамина D необходим солярий. На самом деле, он совершенно не требуется, поскольку является еще и довольно опасным для здоровья. О полезных источниках витамина D мы говорили выше.
В регионах с пасмурным климатом ощущается хроническая нехватка данного витамина. Это неправда. Если вы следите за своим питанием, то не столкнетесь с дефицитом витамина D, что показывает опыт жителей скандинавских стран, которые не могут похвастаться большим количеством солнечных дней, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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