Определено, сколько инфекция коронавируса может жить в воздухе
Китайские эпидемиологи провели ряд исследований, которые помогли им определить продолжительность жизни инфекции коронавируса в воздухе. Об этом рассказало издание South China Morning Post, ведущее статистику заболеваемости. Оказалось, что бактерии коронавируса могут прожить в воздухе не менее 30 минут. Микроорганизмы способны воздействовать на человека на расстоянии около 4,5 метров от него.
Известен случай, когда пассажир автобуса заразил пару, находящуюся в транспортном средстве в 4,5 метрах от него, а затем покинул автобус. Спустя 30 минут в автобус зашел еще один пассажир и также стал жертвой недуга. Примечательно, что врачи до сих пор продолжают говорить о "двухметровой безопасной зоне".
Было определено, что вирус может прожить несколько дней на поверхностях, на которые чихал или кашлял больной коронавирусом. Это подтверждает необходимость соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки и носить медицинские маски.
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