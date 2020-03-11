Определено, сколько инфекция коронавируса может жить в воздухе

Известен случай, когда пассажир автобуса заразил пару, находящуюся в транспортном средстве в 4,5 метрах от него, а затем покинул автобус. Спустя 30 минут в автобус зашел еще один пассажир и также стал жертвой недуга. Примечательно, что врачи до сих пор продолжают говорить о "двухметровой безопасной зоне".Было определено, что вирус может прожить несколько дней на поверхностях, на которые чихал или кашлял больной коронавирусом. Это подтверждает необходимость соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки и носить медицинские маски.